36歲的林姓藥頭，因為染上吸毒惡習，入不敷出，鋌而走險販毒，日前獲報至林住處搜查，當場查扣毒品等證物，過程發現林嫌與33歲張姓女友人同居，員警要壓制林男帶回警所時，兩人相當不捨，原已論及婚嫁，因男方犯罪，愛到最後竟是一場空，全案依毒品罪嫌將林送辦。

警方指出，林姓藥頭與其張姓女友，兩人同進同出、感情融洽，林曾向女方允諾將娶其為妻，卻在背地裡販毒遭警方查獲，不僅要面對十年以上有期徒刑，原本許下承諾，要跟張女共組家庭，如今已成變局。

警方調查，因一件毒品案，溯源追查林姓藥頭，期間發現林男與張女同居，兩人經濟拮据，一同貸款買車、每月均分車貸，而男方見女方誠意一起「共患難」，男也允諾將娶對方為妻，女方備受感動。

案經員警長期蒐證後，並掌握林嫌身分及販毒處所後展開跟蒐，查緝林嫌到案，當場查扣安非他命毒品等相關證物，全案依毒品危害防制條例移送台中地檢偵辦。

台中市政府警察局刑大呼籲，吸食毒品不僅影響個人健康，威脅性命，且易衍生出暴力、竊盜、槍枝犯罪等治安問題，對家庭與社會都是沉重負擔。新興毒品趨向多樣化，以推陳出新的手法利用不同型態的零食、糖果滲混成為毒品偽裝物，在此呼籲家長多加留意子女的交友情形、拒絕來路不明的糖果、飲料，避免讓子女出入不當場所。

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