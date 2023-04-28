詐欺集團製作偽造手機投資APP不到一年騙上億元，蔡姓主嫌雙開保時捷。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲情資，去年3月起有詐欺集團發送詐騙連結簡訊，並製作偽造的投資手機App供被害人下載及操作，吸引被害者投入大量資金，約有20多人受害，其中一人投入1600多萬損失慘重，警方日前在左營區將蔡姓主嫌及其他共25名嫌犯逮捕，蔡嫌等人訊後依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，蔡嫌等人創立投資群組遊說被害人投資，以「股市名人推薦」、「有低價股票可購買」及「投資穩賺不賠」等話術，在App中創造高報酬率的假象迷惑被害人，誘使被害人持續投入錢財，當被害人欲獲利了結，詐團就以須墊付交易手續費為由拖延，若被害人堅持提領，詐團立即封鎖被害人斷絕聯繫，讓民眾損失慘重。

中打指出，獲報後深入調查並報請高雄地檢署偵辦，追查發現該集團以假投資話術使被害人匯款到指定金融帳戶，贓款得手後蔡姓主嫌從人頭帳戶、提款車手、收水到水房等一條龍包辦，先聯繫詐欺機房與車手集團進行贓款提領及收水，以偽造虛擬貨幣交易紀錄的手法，進行贓款洗錢，躲避查緝。經查被害人已逾20人，受詐騙總額逾1億元，甚至有1名被害人遭詐騙超過1600萬元。

警方指出，經刑事局及嘉義市刑警大隊科偵隊蒐證完備，由檢察官指揮今年1月、2月及4月執行3波搜索查緝行動，強力掃蕩該集團位於高雄市左營區的據點，查獲蔡姓主嫌等共25名嫌犯，查扣保時捷休旅車1部、犯案手機12支、作案存摺15本、公司大小章6個及現金10萬元，訊後將蔡嫌等人依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。