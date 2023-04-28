日本央行現行的殖利率曲線控制（YCC）政策，是把短期利率鎖定在負0.1%附近，10年期的公債殖利率控制在零左右，並允許上緣不超過0.5%。路透社指出，日本央行修改了未來政策路線的指引，並取消允諾將利率維持在目前或更低位置。

日本央行表示，因經濟極度不確定，會很有耐心地繼續實施超寬鬆貨幣政策。同時，也將研究過去25年以來，為戰勝通貨緊縮而採取的各種貨幣寬鬆政策，對經濟以及物價所產生的影響。

學者專家認為，再度檢視貨幣政策，不排除長期實施的超低利率，會有改變的可能。但要花1到1年半這麼長的時間，就算利率會進行調整，應該也不會馬上就執行。

現行貨幣政策維持的消息一傳到匯市，日圓兌美元匯價立馬貶至1周新低，但日本公債卻走高。另外，通膨數據方面，日本央行也把當下2023財年的核心預估值上修至1.8%，2024財年增至2%。

日本元月時也曾做過類似通膨預估，當時認為2023財年會來到1.6%，2024財年為1.8%。很顯然地，未來通膨上升的機率比較大。但到了2025財年，通膨可能會降至1.6%，物價到時恐怕會有下行風險，也暗示日本央行不急於升息。

另份28日出爐的經濟數據，日本首都東京，扣除掉燃料項目的核心消費者通膨指數，4月時來到3.5%，不僅超乎預期，也超過日本央行2%目標值。同時，漲幅更是40年來最大。