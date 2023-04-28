新北市議會日前進行施政報告時，民眾黨新北市議員陳世軒質詢新北市長侯友宜時，認為侯對於外交方面的問題並不清楚，直呼侯友宜不及格；國民黨前祕書長李乾龍對此則認為，侯友宜目前應專心市政，未來若成為候選人以後廣召賢士入競選團隊，這問題就迎刃而解，不用擔心他沒有這一方面的長才。

陳世軒當時質詢侯友宜關於美國對台政策的「一法三公報六項保證」、台海危機、未來是否會延續蔡英文親美的外交路線以及美國對大陸的態度及立場時，侯友宜皆未正面回應，對此陳世軒直呼知之為知，不知為不知，「市長你還不及格，我對您有更高的期待！」。

李乾龍則認為，侯友宜現在專心市政，而且國民黨這些方面的人才太多了，只要侯友宜成為候選人後廣召賢士加入競選團隊，這問題就迎刃而解，不用擔心他沒有這一方面的長才。

他強調，一個好廚師也不是什麼料理都要會，不用法國菜、義大利菜、台灣菜、廣東菜、四川菜都要會，「開一間觀光飯店，讓行政主廚集結各種名廚加入就好」，只要有人才，什麼菜都煮的出來。