5月防汛期將至，為確保放水閘門操作正常，台北翡翠水庫管理局昨完成翡翠大壩5種17道放水閘門的操作測試。翡管局長林裕益表示，28日水庫水位為154.93公尺，蓄水率62.29％，足以承受今年第一場入侵的颱風豪雨。

翡管局長林裕益表示，台灣每年5至11月為防汛期，颱風豪雨可能帶來洪災水患，為確保每日供水及防洪減災，已於27日完成翡翠大壩共17道放水閘門開啟、關閉測試，操作功能皆正常。

林裕益指出，4月28日上午6時，水庫水位為154.93公尺，有效蓄水量為2億897萬噸，蓄水率62.29％。距水庫滿水位170公尺，有15.07公尺，可容納蓄洪量1億2654萬噸，估計可容納累積降雨量522毫米，足以承受今年第一場入侵的颱風豪雨。

翡管局安檢科長何謹余說明，翡翠水庫大壩的放水閘門，依操作功能，分為溢洪道、沖刷道、河道放水口、發電放水口、排洪隧道等5種，「溢洪道」位於水庫大壩最上方，為主要排洪設施，共有8道弧型放水閘門，可事前洩洪調節水庫水位，確保大壩安全。

何謹余接著說，翡翠大壩中央處有3道「沖刷道」，功能是為洩洪排放庫水，也可蓄清排渾減少淤積；「河道放水口」，含環滑閘門及何本閥各1座，設計排洪量每秒可排放47噸，主要功能為洩洪排放庫水。

何謹余也說，「排洪隧道」設計排洪量每秒可達1500噸，是遇上緊急時需快速洩放庫水時使用；「發電放水口」共有3道不同水位的放水口，設計排洪量每秒可排放102噸，主要是引取庫水流入水力發電廠運轉發電，電廠放流尾水再排至下游自來水廠取水使用。