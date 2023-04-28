周五日經225指數收盤升398.76點或1.40%，為28856.44點，為2022年8月19日以來最高點。東證一部指數升24.97點或1.23%，為2057.48點，為3月9日以來最高點。

日圓匯價一度下跌0.83%，至135日圓，並為以出口導向的企業，特別是汽車製造商提供了支撐。

然而銀行股成為日本央行最新政策的犧牲品。由於市場普遍認為低利率將壓縮貸款的獲利，銀行股從早盤的上漲2.64%，轉為收盤的下跌2.41%。

如外界普遍預期，日本央行將短期利率目標保持在–0.1%不變，10年期國債殖利率保持在0%左右，誓言會「耐心」地維持刺激政策。

日本央行並宣布對貨幣政策進行「寬廣視野」的評估，評估期可能長達1年半，顯示央行不急著將政策正常化。

在交易所的33個類股中，銀行股表現最差，雖然尾盤收窄跌勢，仍下跌0.28%。

運輸設備製造商類股大漲2.2%。

在因強勁的財報導致股價大漲的公司中，船隻製造商三井E&S上漲15.85%；醬油生產商龜甲萬上漲11.84%；關西電力上漲9.62%。