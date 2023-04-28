王菲前夫李亞鵬去年梅開二度，和世界小姐出身的海哈金喜結婚並生下一女，才剛開始再度享受家庭生活的他，今(28日)稍早證實因欠債4000萬人民幣（約1.7億台幣），被法院判決要強制執行，他承認這是他人生最黑暗的一刻，但指出已經和債權人協商好賠款方式，語末不忘拿自己開玩笑，「想看到一個失敗者嘴臉的朋友可以來我的直播間」。

李亞鵬曾脫口承認因經濟問題與王菲離婚，去年八卦媒體《吃瓜敲猛的阿飛》報導，一名姓張的財經記者透露，離婚是王菲先主動提出的，兩人婚後發現各種價值觀不同，而李亞鵬愛投資，各方面都想參一腳，結果導致負債累累，目前還欠下4000多萬債務未還，但李亞鵬當時未回應。

李亞鵬去年才二婚生女。（圖／翻攝自一號立井微博）

該名記者更說，李亞鵬離開演藝圈後「做一行虧一行」，現在改賣茶葉，應該是沒有考量到他過去的粉絲如今已經是3、40歲的女性，恐怕無法捧場。而昨《新浪娛樂》在「企查查」App發現，李亞鵬和哥哥李亞煒新增一起判決確認的案件，原告是泰和友聯公司曾對李亞鵬兄弟的公司投資，但週期3年滿後並未拿到談好的收入4000萬人民幣，經過一、二、再審及發回重審後，最後北京朝陽法院判定需強制執行。

李亞鵬發文。（圖／翻攝自一號立井微博）

稍早，李亞鵬首度打破沉默表示正在還債，並直言：「現在面臨的困難遠不止這四千萬，過去幾年我的企業一直在苦苦支撐，十年沒有裁過員工的我終於在去年底開始大量裁員約200人，至今還欠付很多員工的補償金」，他認為欠債還錢天經地義，也在這黑暗時期發現自己的能力不足，過去辦學校、辦教育都只是妄想，如果想看失敗者的人可以到他的直播間，「沒有什麼是一杯茶不能解決的，如果不行咱就喝一壺」，引來許多粉絲留言向他打氣。