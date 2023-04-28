將於6月7日搶先美國兩天推出《變形金剛》系列全新力作《變形金剛：萬獸崛起》，故事將帶領觀眾回到1990年代，跟著博派變形金剛展開一場橫跨全世界的冒險旅程，並且介紹一個全新品種的變形金剛－強大金剛－加入博派變形金剛，成為他們的盟友，並與狂派變形金剛展開一場在地球上的大戰。

本片由曾執導過《金牌拳手2》的小史蒂芬卡普爾執導。另外這次也加入了兩位新的演員參與配音，由新科奧斯卡最佳女主角影后楊紫瓊聲演極限動物金剛「神鷹飛羅刹」。而在好萊塢因各種八卦還有個人喜感聲名大噪的的演員彼特戴維森則是負責聲演「幻影」一角。這次會出現的變形金剛還有：瘟疫、雅希、同溫層、犀牛、夜鶯以及千斤頂。另外，在系列中一直最熱門的大黃蜂也一樣會在本片出現，他們將聯手博派金剛柯博文對抗最強大反派「宇宙大帝」

全球影迷所期待的《變形金剛》電影系列看點，有精彩刺激的動作大場面、宏偉壯觀的異國場景、酷炫造型的變形金剛，相信會再度帶給觀眾最難忘的觀影體驗和感動。