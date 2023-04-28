一名女網友分享，最近在家試穿了一件短版上衣，竟被親生姊姊嫌說很騷，讓她聽了非常受傷，最後兩人吵了起來，姊姊更進一步的嫌棄她身材不好，穿這種衣服很不合適，讓她忍不住想詢問大家穿這類的衣服真的露太多嗎？引起網友們討論。

一名女網友在Dcard上分享，最近買了一件短版上衣回家，穿起來會有點露肚子，但不會露得很誇張，沒想到卻被姊姊嫌說「露肚子很騷！」即便她解釋說只露了一點點應該還好，但姊姊接著就開始攻擊原PO的身材，說原PO的肚子肉肉的，根本就不適合穿這類型的衣服，讓她聽了很火大。

女網友表示，她理解每個人對於「美」的感受都有不同的見解，但展示新衣服的時候被瘋狂否定、攻擊的感受真的很糟糕，因此想知道大家的看法怎麼樣？穿這樣的上衣真的露太多了嗎？

貼文引起網友討論，不少人安慰原PO說，那件短版上衣穿起來很好看，也蠻有氣質的，沒有什麼露太多的問題，而且每個人都有穿衣自由。「勸你姐不要多管閒事」、「我覺得很好看，有一種很青春的感覺，你姐只是單純想嗆你」、「說真的蠻好看的，剪裁也蠻有氣質的」、「做自己就好，別人的看法不用想太多，穿搭就是一個造型，而且妳穿起來也蠻好看的呀！」

原PO也更新貼文說，她與姊姊情緒冷靜下以後，坐下來好好談了一談，姊姊說那天最一開始只是想開玩笑而已，沒想到原PO聽到覺得不舒服，反應非常激動，而姊姊被說回擊以後，也忍不住生氣了，最後才會開始攻擊她的身材，但兩人說開以後已經互相道歉了。