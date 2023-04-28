五一勞動節在即 ，民眾黨立法院黨團今質疑，總統蔡英文2016年執政以來，18項勞動政見，近8成不是已經跳票，就是在跳票邊緣，民進黨政府已辜負勞工的信賴與期待，請盡快迷途知返，即使只剩1年施政時間也不能躺平不管，呼籲執政黨儘速推動《最低工資法》、加速勞保年金改革，並強化工安和勞動檢查，保障勞工權益。

立委賴香伶表示，蔡英文政府執政至今，18項勞動政策中有4大政策破局，包含「減少公部門派遣勞工」、「修法限縮責任制工時」、「減少總工時，周休兩天」、「提高加班工資」，近8成勞動政見沒有落實，到底把民眾當成「心頭肉」還是「嘴邊肉」？

賴香伶直言，勞保年金即將破產，但政府仍在擺爛，身為前總統府年金改革委員會召集人的行政院長陳建仁院長竟一點都不著急，還搪塞需要「慢慢」建立共識，奉勸陳建仁不要再裝傻，大家都清楚勞保年金的病灶，是「結構性擺爛」的惡果。政府應妥善處理過去的爛攤子，加速制定改革時程計畫表，並提出財務永續的規畫方案。

賴香伶表示，近來聯華工廠大火，黨團向罹難者與家屬致上哀悼之意，她也要提醒政府，2021年勞動檢查達16萬次，但僅6.14％被檢查出有問題，對比職災頻傳的情況，合理懷疑勞動檢查並未落實，才導致每年2、300人枉死，呼籲政府針對不同產業，應有不同的勞檢標準，如針對食品廠進行衛生、消防重點檢查；針對營造業，加強稽查安全裝備與機具使用等。

立委邱臣遠也說，從勞動部資料來看，職災傷亡正在逐年增加，以製造業為例，2019年傷病、失能與死亡共1萬4113人，到了2021年數字不僅沒有下降，工傷人數還微幅上升到1萬4446人。

邱臣遠提及，台灣年總工時2000小時，世界排行第4，實質經常性薪資卻呈現負成長，造成「低薪過勞」的詭異現象，青年低薪影響生育意願，更衍生如人口販運等許多社會問題；中央應該透過稅制引導企業加薪，不僅有誘因，也能酌情扶植中小企業，蔡政府必須加速延宕7年的《最低工資法》立法，保障勞工的最基本生活水準。

黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，相較英國工會組織率為23.5％、德國為16.3％、日本為16.7％、韓國為12.5％，台灣2022年台灣企業及產業勞工工會組織率僅8％，明顯偏低，呼籲修正《工會法》，降低工會組織門檻，讓勞工與雇主間，增加議定勞動條件及化解勞資糾紛機制的機會。

民眾黨團認為，勞保年金即將破產，勞工又面臨低薪、過勞，職災死傷降不下來，民進黨政府已經辜負勞工的信賴與期待，請盡快迷途知返，即使只剩1年施政時間，也不能繼續躺平不管，必須落實職安教育、研擬《最低工資法》，向全民展現守護勞工的決心。