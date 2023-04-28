苗栗市區日前被發現有一群「熊貓車隊」在路上，網友見畫面笑說「熊貓車聚」、「請支援輸贏」、「他們是在顧路競賽中」，知情網友透露，其實這群外送員是要去一名早午餐店老闆的喪禮，他們都是親友團，要集體前往捻香致意，才會被目擊「車聚」，網友得知真相後紛紛難過表示節哀。

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享圖片，有民眾在苗栗一處道路發現11輛熊貓外送機車出現在路上，每輛車距離相當近，原PO笑說「肯定是大訂單」，引起網友討論；網友紛紛留言「熊貓車聚」、「應該是里長辦桌」、「其實是gogoro車聚」、「看他們騎車的氣勢，就知道是要去找吳柏毅的」、「不知道是不是去同一家，如果是，一定很壯觀」、「老闆一定對外送員很友善」、「請支援輸贏」、「他們是在顧路競賽中」。

不過也有網友認出該群外送員是苗栗「田園幫」，原來該群車友平時做外作以外，還會經常一起出遊跑山，近日因苗栗一間早午餐店「田園早午餐」的老闆往生，車友們於是一同前往捻香，照片中可以看見不少人穿著該店的衣服，知情網友留言「田園幫來福祿壽捻香致意，抱歉大家誤會了」、「不，其實是他們身穿的那間店，裡面有一位員工兼家人走了」、「這些熊貓身上穿的是田園早午餐的衣服，他們很常一起出遊，不是像上面說的支援」。

不少人知道背後感人真相後，留言說「能讓熊貓集體捻香，想必是不錯的老闆，讓熊貓願意去送最後一程，節哀」、「難怪今天路過那間早午餐門口都是熊貓」、「沒想到是悲傷的故事，請節哀」。