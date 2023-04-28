你家冷氣壞了嗎?許多民眾以實惠的價格購入空調3年後，卻開始發現電費翻倍的異相，成為傷財的冤大頭，甚至因為對保養的知識一頭霧水，忽略濾網外的黴菌滋生，主機臭味飄散又影響室內環境健康，在漏水問題下形成壁癌，又縮短空調4-6年的壽命，最終成為知識盲區的受害者。

冷氣要省電又持溫，專家分享常見的6種方法，包含「維持26-28度」降低室內外溫差；「配合電扇」維持空間循環；「拔掉插頭」取消待機耗電；「使用窗簾」遮蔽陽光；「提早關閉」一小時，使冷房效應維持低溫再出門，而其中最重要的一點就是「定期保養」，除了省電之外，更是影響家庭健康與機體壽命的關鍵。

專家建議冷氣由專人「定期保養」，除了省電之外，更是影響家庭健康與機體壽命的關鍵。(圖/大金空調提供)

千葉大學真菌醫學研究中心副教授矢口貴志說明，空調會讓水分殘留於主機內部，成為孳生黴菌的溫床，他曾在1個月沒使用的冷氣中發現黴菌，尤其是濾網與排氣孔中蔓延曲黴和青黴菌。若在這種情況下持續使用空調，可能會造成過敏性鼻炎、真菌性角膜炎與肺炎。因此，若空調長時間未清洗與保養，黴菌蔓延處將根深蒂固，遠超過濾網與排氣孔範圍，需要尋求專業人士協助清理。

冷氣定期清理能省下45%-50%的電費，甚至延長主機4-6年以上的使用壽命。(圖/大金空調提供)

通常冷氣購買2年後，就會因髒污和黴菌累積而產生健康疑慮，專家建議應在第3年後，每年由專家定期檢查，可降低壁癌和機體損毀的可能性。以大金空調為例，他們提供24小時的線上報修清理服務，民眾可以事先預約，由專人到府服務，檢查項目包含壓縮機運轉檢查、風車馬達拆卸清理、濾網與外殼清洗、零件組消毒殺菌等一條龍作業，還給民眾清新又健康的舒適環境，簡單一招解決「霉」問題。

大金空調作為全球冷氣產業的龍頭品牌，70多年的技術保證一直是市場安心首選，也是ESG企業社會責任的實踐者，持續以2050年淨零排放為首要目標，為環境永續盡一份心力。