▲謝國樑頒獎給大武崙工業區模範勞工。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲謝國樑與市議員林沛祥（後排左三）、市議員俞叁發（右三）共同合影。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑28日出席大武崙工業區廠商協進會召開之理監事聯席會議，同時親自頒獎表揚模範勞工。謝國樑除肯定勞工朋友為基隆帶來的產值及貢獻外，也說明市府今年推動的「建照審查單一窗口」等新政策，盼有效縮短廠商的建、使照審查時程，簡化以往作業所產生之不便性，促進工業區發展。

謝國樑指出，大武崙工業區曾多次反映市府的建照、使照等審查時程過於冗長，如涉及水保議題只能找產發處、道路問題只能向工務單位進行反映，往返過程極為耗時。

謝表示，為簡化審查過程所造成的問題，自就任後立即針對相關問題進行研究及改善，同時在秘書長方定安及市府都市發展處的努力之下，由都發處擔任建照審查的單一窗口，希望能夠縮短廠商的建照及使照審查時程，為工業區發展帶來更多的便捷服務，促進經濟發展。

安樂區市議員林沛祥、俞叁發亦到活動會場共襄盛舉，除對獲獎之模範勞工們表示恭喜與祝賀外，林沛祥特別以工務處長陳耀川在東岸商場旁邊親自視察道路工程為例，對於市府各局處首長在各項市政建設及政令推廣方面所做出的努力及表現，給予高度肯定。