眾福科技所提供船舶顯示器還具備全天候防水、防震、可靠性、高廣視角、等特點，能夠在惡劣的氣象和海況下正常運行。同時，憑藉著先進的光學貼合技術與設計，現代船舶顯示器更加符合人體工學、易操作、直觀，能夠為船員帶來更高的工作效率和更安全的工作環境。

眾福此次在觸控展中，除了展示一系列海事場域與戶外觸控顯示器之外，也首度在國內亮相懸浮觸控技術，力攻後疫情時代減少接觸風險的智慧零售與智慧醫療市場需求。為了接收到更多來自使用者的反饋，眾福在展會中提供使用者體驗活動，獲得廣泛好評和關注。

受到疫情影響，民眾行為及社會互動出現新常態，現在不管走到哪裡，人人都會盡量避免接觸各項物品，非接觸技術具備降低傳染風險、節省維護人力、增加應用變化、具未來科技美感等優勢，重要性與日俱增。

與傳統觸控技術相比，懸浮觸控技術不只是保留傳統的觸控技術，而是再增加3D感測空間的訊號感應，通過特殊感測線路的設計，提高訊號雜訊比的辨識度，讓電容感應技術形成3D觸控區域。