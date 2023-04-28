豐邑機構發出聲明，強調公司對施工品質相當重視。（擷自豐邑機構臉書／邱立雅竹縣傳真）

竹北豐采520建案鄰近道路莊敬六街27日崩塌出大洞，造成一輛特斯拉新車跌落坑洞中，新竹縣政府初判此次坍塌原因是建商開挖地下室抽取地下水，導致土砂層部分帶走地層下陷。不過豐邑機構在28日下午發出聲明，指出豐邑機構一向重視施工品質，外界有與事實不符的質疑，已經嚴重侵害名譽，將保留法律追訴權，同時指出路面塌陷與豐邑機構應無直接關係。

豐邑機構聲明全文如下：

對本次事件各界善意的評論，我司均以最誠懇的態度虛心接受，遵循法令與注重公共安全向來是本公司最重視的原則，對於各界提出的質疑，本公司說明如下，亦請各界勿再以訛傳訛：

1.本次路面塌陷位置在工地旁道路的另一側，本建案工地均無坍塌發生，整個建案的周邊的擋水措施，都依照縣府核定之方案施作完成，工程建案工地地下室至目前為止，並未發生異常出水或砂土流入，故建案工地與本次路面塌陷並無直接關係！且縣府工務處初步研判，是因前幾日大雨，上游豆子埔溪地下水向低窪流動時，使得莊敬六街與勝利二路附近，周邊路面基地部份被掏空，造成路面塌陷，故本次路面塌陷與本公司應無直接關係。

2.本公司均依照縣府規定行政程序申請完成，包括擬復工計畫、每日巡檢並監測建案基路周遭路面等等，強化地質工程完工後更須經過二個不同公會的第三方專業技師認證通過才核可復工，所有過程一切合法，絕無外傳有不法情事。

本公司對於施工品質一向相當重視，外界有舉行記者會提出的質疑，顯然與事實不符，更多情緒性語言與本案無關，也非客觀評論本案，顯然與事實不符，已經嚴重侵害本公司之名譽，本公司將保留法律追訴權。

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