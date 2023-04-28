逸祥（左）、陳俊甫（右）送上「天團之吻」給壽星陳彥廷。（TVBS提供）

《機智職場生活》演員齊聚讀本。王碩瀚（前排左起）、商鈞、吳玳慈、陳俊甫、陳彥廷、逸祥、賴雅琪、王敏淳、楊翹碩。紀欣伶（後排左起）、孔令元、馮容潔、鍾岳軒、李星鏴、鄭豐毅、鄭芯恩、黃柏峰、王新凱。（TVBS提供）

鍾岳軒、李星鏴、黃柏峰、鄭豐毅、陳彥廷等人2021年主演的TVBS《機智校園生活》人氣居高不下，戲劇版權成功出口至南韓，更攜手LINE TV打造《機智職場生活》網路版，勢必又將掀起另一波台劇高峰。

時隔四個多月再次相聚，眾人都格外期待，表示就像參加同學會，直呼很想念一起拍攝的時光，鍾岳軒、黃柏峰透露讀本開始，大家瞬間就回到原本的角色：「感覺都回來了！」

演員群得知《機智校園生活》進軍南韓，四月初開始在全國有線電視頻道播出，興奮地直呼：「不敢相信！」鄭豐毅提到自己跟韓國很有緣，首次出國就是去韓國，還在街上被粉絲認出來，加上作品在韓國播出，許願能到韓國開見面會。王敏淳則超級激動地說：「我很喜歡演員李棟旭，在韓國播出的話，是不是代表李棟旭有機會看到我啊！」言談中展現出少女可愛的一面，令人不禁莞爾。

而「機智男孩IT BOYZ」最新單曲〈我可以〉也在今天全球數位平台上架，同時也是陳彥廷26歲生日，眾人送上蛋糕為他慶生，壽星突然綜藝魂上身，許下「大家不要勾心鬥角」、「拍攝順利」等願望，笑翻全場。山豬和逸祥也熱情獻上「天團之吻」，讓陳彥廷靦腆地說：「感覺還不錯啦！」