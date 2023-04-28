《證券交易法》規定，購買一定比例及條件的上市公司股權，要用公開收購，否認將受刑罰處分，開發金控法務長南怡君及資深協理陳湘銘因遭認定違法被判刑確定，經聲請釋憲後，憲法法庭判決合憲。

憲法法庭認為，證交法相關規定，是對違反公開收購規定者，科以刑罰制裁，與刑罰明確性原則尚屬無違，與授權明確性原則沒有違背。

這起案件是因2005年開發金控董事會決議併購金鼎證券，經金管會核准後，在市場大量買進金鼎證券股票，金鼎為了反制被併購，隨即推動與環華證金等3家公司進行四合一合併案，合併為金鼎證券，環華證金等股票轉換後，藉由膨脹股本稀釋開發金控的股權。

開發金控為了讓四合一合併案破局，從2005年11月到12月間與環華各大股東接觸，再簽訂股權買賣約，以分段買進方式，控制每50日交割20％以下的股分，共取得環華證金42.93％的總股額，隔年金管會接獲檢舉展開調查，並移由檢方偵辦。

檢方起訴認定，開發金控法務長南怡君律師及資深協理陳湘銘，實際上是用簽約方式，「預定」在50日內取得環華20％以上股份，但卻沒有透過公開市場收購的方式，依違反《證券交易法》公開收購規定起訴，南、陳各遭判處可易科罰金之刑3月、2月確定。

南及陳聲請釋憲主張，2002年實施的證交法第43條之1規定，預定取得公開發行公司已發行的股份總額達「一定比例者」，除符合「一定條件外」，應採公開收購為之，但一定比例跟條件究竟是什麼，卻授權主管機關訂行政命令，有違憲爭議。

2人認為，違反證交法涉及刑事處罰，關乎人民人身自由限制及刑事犯罪構成要件，但法律沒有清楚寫明內容，只是交給金管會規定，這種「空白授權」，違反罪刑法定主義的授權明確性原則。