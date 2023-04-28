女星舒淇曾在2005年獲得金馬獎影后的殊榮，即使日前才歡慶47歲生日，凍齡的外表及仙女般的氣質，是許多人心目中的女神。近日她出席精品活動，一身綠色的亮片禮服，宛如美人魚站在眼前，讓網友直呼：「《小美人魚》真人版找錯人了。」

舒淇今（28）日在IG貼出多張美照寫下：「走進典藏展欣賞著品牌的前世今生，美妙又奇幻，聽著Guccio Gucci先生創辦故事超級勵志的。」照片中，只見她身穿一襲連身禮服，華麗的綠色亮片閃閃發亮，胸前深V讓她的好身材若隱若現，手上則戴著薄紗手套，搭配Gucci經典的竹節包，整個人宛如仙女下凡。

而臉書部落客「Mr.布雷蕭」昨（27）日發文表示，「天兒，只要遇到舒淇，真的只有『太美了』可以說欸」，更將舒淇一身的造型形容成美人魚，讓網友看了也狂讚：「迪士尼應該找她去演才對…」、「越活越美的表率」、「同時能駕馭蕾絲袖套跟亮片裝的不多」、「看來馮先生有顧好……」，再度驗證了舒淇身為女神的地位。