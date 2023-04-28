消費者委託房仲業者買賣房屋時，一定要特別請房仲業者仔細說明周遭成交行情，並且搭配完整實價登錄資訊作為佐證，才能信賴相關房市資訊。若是房仲業者隨口評估房屋價格，或是不提供完整實價登錄資訊，消費者在購售屋過程中遭到坑騙的風險就會大幅增加！

永慶房屋陳瑋龍經紀人就曾經服務到一位客戶，被其他房仲業者坑騙過低的房價後，所幸陳瑋龍經紀人協助，向客戶仔細說明完整房市行情，屋主這才了解房屋真正價值，挽回320萬元的房價！

黑心房仲估低價 屋主險虧320萬元！

永慶房屋經紀人陳瑋龍表示，2020年中他在做社區服務時，結識了一名屋主。屋主說自己因為轉職的關係，將搬離文山區，所以打算賣掉在這裡的房子。屋主當時主動找上鄰近的房仲業者請求服務，該名房仲業者表示，房屋行情大概坐落在42萬至45萬之間，按照房屋23.5坪的坪數，再加上200萬元的車位，總價大概在1190萬元至1260萬元之間。

陳瑋龍聽到其他房仲的估價之後，簡直不可思議。他向屋主表示，自己深耕這一帶的社區，周遭行情都已經漲到每坪55-60萬元的行情了，按照房屋的坪數和車位，估計合理的總價應在1500萬元至1610萬元之間，怎麼可能賣不到1300萬元？

要求屋主補簽行情資料卻未說明內容 黑心房仲意圖規避責任

然而屋主卻表示，該名房仲確實是跟他說房屋行情只在42-43萬元間，也拿出合約內容以資證明。沒想到合約書中掉出一張屋主簽名的區域成交行情資料，陳瑋龍看見資料後便問屋主，該名房仲有沒有向您仔細說明這張表格的內容？

屋主表示，簽完合約後，該名房仲隔幾天後才拿著這份表格請他補簽名。該名房仲並沒有說明這張表格的內容，屋主也以為是例行公事，便沒有多加注意。陳瑋龍向屋主表示，這張表格是房屋周遭的成交行情紀錄，裡面就出現了單坪50萬元以上的成交行情！

「該名房仲說您的房屋只有45萬元的行情，可是他給的這張行情表裡面明明就有50萬元以上的交易資料，這不是很奇怪嗎？他沒有拿這份成交行情資料跟您說明房屋價格，卻是在簽約後隔幾天才要您補簽，很明顯就是先誤導屋主您相信過低的房價，然後再規避自己沒有提供完整行情的責任！」陳瑋龍表示，「未來如果屋主您發現自己的房子被賤賣了，想要對房仲提出指控，該名房仲也能說自己已經提供完整行情給您，您也簽名收到了，是您自己願意以低於行情的價格出售房屋！這名房仲坑騙的意圖很明顯！」

永慶房屋誠實服務加團隊聯賣 幫屋主挽回320萬

發現自己險些被坑騙的屋主，於是決定與該名房仲解除委託，陳瑋龍也陸續提供「誠實售屋計畫書」等服務，幫助屋主了解行情。陳瑋龍的誠實服務也贏得了屋主的信賴，遂委託陳瑋龍協助售屋。在不到一個月的時間裡，憑藉著永慶房屋的團隊聯賣，陳瑋龍成功協助屋主以大約每坪58.7萬元的單價，含200萬元的車位，總價1580萬元售出，順利幫屋主挽回320萬元的差價。順利成交後屋主對於陳瑋龍有說不盡的感謝，也表示從沒想過自己居然會遇到這種事情。

陳瑋龍表示，許多消費者基於信賴專業的原則，對房仲業者提供的資訊悉數接受。但如果不幸遇到黑心房仲，就容易遭到黑心房仲以片面、錯誤的房市資訊所誤導，後續就算發現被坑騙，往往也求助無門。

消費者購售屋前 多比較房仲業者才能保障權益

消費者若要避免遇到類似情況，最簡單的方式就是在購售屋之前，多詢問各家房仲業者，請他們提供完整行情資訊，並仔細說明房價落點。接著再比較各家業者提供的行情資訊有沒有選擇性揭露、缺漏的狀況，最後選擇誠實的房仲業者為自己服務，才有保障。

永慶房屋以「先誠實再成交」的精神，持續服務每一位客戶。不僅提供「誠實房價報告書」詳細記載完整實價登錄資訊，更提供「真房價保證」，宣示不炒房不賺差價，如有違反相關誠實保證，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，保障消費者權益。陳瑋龍表示，永慶房屋會持續以消費者的角度出發，提供透明房市資訊和具體保障，捍衛每一位消費者的權益。