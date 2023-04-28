為了感謝員工的努力，以及協助同仁有感抗通膨，房仲第一品牌永慶房屋特別選在宣揚重視勞工權益的勞動節前宣布，連續第6年為總部行政人員加薪，此次平均調幅高達6%！

永慶房產集團董事長孫慶餘4/28宣布，近年國內外經濟，受通膨影響，面臨嚴峻挑戰，但永慶同仁依舊堅持誠實服務承諾，不做投機客白手套，持續提供消費者誠實且貼心的服務，經營績效表現持續領先同業，為感謝行政同仁的努力，7月1日起依績效表現為總部行政人員調薪，平均調幅6%！

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，雖然外界看壞今年房市，但因永慶房屋不炒房、不做投機客生意，《平均地權條例》等打炒房政策並不會影響永慶經營的自住市場。且憑藉著誠實透明的服務贏得消費者的肯定，永慶房屋持續穩健成長，故今年提早宣布總部行政人員平均加薪6%，2023年更會持續擴大服務版圖，集團預計擴大徵才5000人！

除了總部行政人員加薪之外，永慶房屋2023年初也擴大對第一線經紀人的保障，提供前12個月每月5萬元、首年60萬的保障，超越台灣年薪中位數的50.6萬！塗振宏補充，永慶房屋重視人才培育，希望透過首年的收入保障，讓剛入行的產業新鮮人能在入職第一年無經濟壓力的專心吸收房地產專業，為未來的成功打下良好的根基，據永慶房屋內部調查顯示，在永慶任職一年以上的經紀人平均月收高達近9萬！

為了完成同仁買房的願望，除了底薪和業績獎金之外，永慶房屋還加碼提供第一線經紀人每人每年最高250萬的「幸福成家基金」，打破傳統「資歷越長獎金越高」或「職級越高獎金越多」的職場潛規則，塗振宏分享，2022年總共發出1.5億元的「幸福成家基金」！根據永慶房屋內部統計，在永慶30歲以下買房的員工比例高達46%！

永慶房屋不只提供員工完整的薪獎制度，更有多元升遷與輪調制度，打造多元職場。並針對員工特質，客制化培訓課程，幫助員工在職場上發揮自身優勢，並持續精進專業技能，讓員工滿意度屢創新高，永慶房屋已連續五年贏得國際人力資源權威《HR Asia》雜誌「亞洲最佳企業雇主獎」，創業界唯一紀錄。永慶房屋徵才不間斷，希望無論是社會新鮮人或是轉職者，來到永慶都能找到自己的定位！歡迎更多有意投入房地產業的人一起加入永慶的行列。