近期台股持續高檔震盪，民眾消費信心回溫，而平均地權條例子法陸續出爐，房市政策的衝擊淡化，讓房市回歸供需基本面；加上全球通膨依舊偏高，讓自住、置產需求回溫，延續3月房市熱度，讓4月全台交易量較3月成長1%。

永慶房產集團統計：與3月相比，台北月增6%，新北成長4%，桃園增加2%，新竹量增8%最多，台中成長2%，台南與上月持平，高雄則略減1%。

若與去年3月同期相比，全台房市交易量同樣量增1%，除了台北微減1%、新竹縣市量縮7%以及台中減少6%外，其餘四大都會區交易量均較去年3年成長，新北量增4%，桃園年增9%最多，台南成長8%，高雄與去年同期持平。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，通常第二季是傳統房市交易旺季，交易量延續農曆年後的遞延買氣，會有較明顯的成長，而今年3月央行如市場預期升息半碼，民眾消費、購屋信心回穩，而房市政策面也大致底定，衝擊逐漸淡化，加上全球通膨升溫的狀況短期難改變，「房產抗通膨」的需求也陸續出現，不僅自住民眾進場，長期置產的買盤也開始湧現，延續3月買氣，讓今年4月交易量月增1%，與3月交易量相當。

陳金萍指出，觀察4月看屋量與3月相當，顯示民眾購屋意願不減，看屋、尋屋仍積極，除了自住族群買盤外，在高通膨恐成常態性的預期下，有長期置產需求的民眾也開始積極尋求穩定的資產配置標的，主要看中房地產價格的僵固性，房價震盪不若金融市場來得大，資產保值效果較佳，讓置產族群陸續進場購屋。

陳金萍也提醒，全球經濟展望不佳，金融市場風險未除，市場仍存在觀望氣氛，有意售屋的屋主，切勿對房價有過高期待，目前在經濟前景多空未明的狀況下，房價要有明顯上漲不容易，應尋找適當時機停利出場。此外，俄烏戰爭尚未停火，持續推升全球通膨，國內物價也攀高的狀況下，房價難有下跌的理由，建議有意購屋的民眾，趁目前房價持平盤整，審慎評估自身財務負擔能力，積極看屋、詢價，有機會能早日購得理想的房子。