漢光 39 號演習將於 5 月展開，兵棋推演將率先舉行，但負責國內外情報安全環境研析的國安局卻沒有派人參加。國民黨立委江啟臣今( 28 日)指出，若蔡政府、國安局對於國安問題都不重視，只想完全依賴美國，會非常危險，美國也並不樂見。

國安局長蔡明彥日前到立法院備詢時表示，「自始至終都沒有介入漢光兵推，也沒有派人參加」。江啟臣今在廣播節目《千秋萬事》中表示，兵推是整個政府的大事，一定要有人做決策，國安局長是情報頭子，應該要站在總統、參謀長旁邊提供國際情報和專業分析，連美國都派觀察員來台看漢光兵推，我國國安局竟然說兵推是國防部的事情，真的有點離譜，「國安是國防部的事，那你國安局要幹嘛？」

「國安就是一體的」，江啟臣指出，國安底下可能有不同面向，包括針對軍事、政治、國際情勢、周邊國家關係的各種兵推，但任何兵推一定都與國安局有關，因為國安會、國安局就是總統最重要的幕僚，總統就是三軍統帥，國安局若不參加，那兵推就失去意義了，就算整場不講話也一定要到場觀看，了解我國軍武兵力的優劣勢、會面對的挑戰，才能與蒐集到的情報匹配。

江啟臣表示，國安局這種反應有三種可能，第一，蔡政府對於國安事務並不重視，只是把漢光演習當成例行公事；第二，就是蔡政府、國安局根本不知道要怎麼準備；「第三個，你(指蔡政府)可能只想依賴美國」。

「這是相當危險的事情」，江啟臣直言，美國不可能會無償承擔台灣的所有風險，政府不只要親美、還要知美，要了解美國的利益是甚麼，台美彼此相互了解，才能知道雙方合作的極限和能夠具體合作的項目。

江啟臣認為，確實了解台灣何時可以與美合作、何時美國會無法協助台灣，這樣才能確保我們自己的安全，而不是完全依賴美國，「(台灣)依賴美國這種事，我認為美國絕對不樂見的」。