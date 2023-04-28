為了推動「全球熱愛生命運動」，周大觀文教基金會28日頒發「熱愛生命獎章」給罕病與癌末人士，希望藉此鼓勵並提倡「天生我材必有用」。（周大觀文教基金會提供／丁上程台北傳真）

為了推動「全球熱愛生命運動」，周大觀文教基金會28日頒發「熱愛生命獎章」給罕病與癌末人士，希望藉此鼓勵並提倡「天生我材必有用」。（周大觀文教基金會提供／丁上程台北傳真）

為了推動「全球熱愛生命運動」，周大觀文教基金會28日頒發「熱愛生命獎章」給罕病與癌末人士，希望藉此鼓勵並提倡「天生我材必有用」。（周大觀文教基金會提供／丁上程台北傳真）

周大觀文教基金會為永續推動「全球熱愛生命運動」，並提倡「天生我材必有用」，28日特別由陽光喜憨天使周以嘉吹奏希望樂章開場，並誠邀天使居長照創辦人王建煊代表頒發全球熱愛生命獎章，肯定罕病多藝天使張沐妍、癌末菊岩陶藝大師夫婦蔡正勝與劉玲溫，同時為聯展開鑼。

基金會創辦人周進華說，26年來周大觀文教基金會已表揚橫跨七大洲、75個國家、440位熱愛生命獎章得主，今年9月將有非洲女力先鋒埃德娜·阿丹·伊斯梅爾（Edna Adan Ismail）、印尼阿富汗難民國手米娜·阿薩迪（Meena Asadi）、日本自閉鋼琴達人末近功也（Kohya Suechika）等14國生命鬥士會師台北與蔡英文總統對話生命。

周進華表示，罕病多藝天使張沐妍，1歲罹患罕病「馬凡氏症」，歷經九次重大手術及四度心臟停止，把苦難當成一種修行，進而逆轉自己的麻煩人生，以自己的親身故事作為藍本，用各種方式來表達自己對生命的體會，還將生命歷程化為文字、歌聲及繪畫，見證天生我材必有用。

原民抗癌勇士馬漢忠則是在1歲時，罹患原始性神經外胚層惡性腫瘤第四期，2018年又發現大腸癌第一期，30年抗癌如一日。在父母孫昶吾、馬秋琴的陪伴下，憑著樂觀及信仰，不但不向命運低頭，從微笑小太陽，一變為原民抗癌英雄；從純真的小畫家，二變為多彩的詩畫家；從信仰的基督徒，三變為生死的哲學家—出版《生命之思》。

至於癌末菊岩陶藝大師夫婦蔡正勝與劉玲溫，不畏癌苦，仍在分秒必爭樂觀創作，把澎湖鄉土燒成獨一無二菊岩陶，也讓澎湖三點水精神化癌為愛助弱勢。他們雖被癌痛折磨幾乎癱瘓，但逢人仍說「我們還有一雙手，我們還要分秒必爭」，如此用全部生命奉獻菊岩陶、以終生情懷創新鄉厝土，進而化陶為愛、化癌為愛。