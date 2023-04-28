2023南庄花卉節28日上午開幕。（謝明俊攝）

2023南庄花卉節28日上午開幕。（謝明俊攝）

2023南庄花卉節28日上午開幕。（謝明俊攝）

2023南庄花卉節28日上午開幕，設置5大展區呈現最美花影。（謝明俊攝）

2023南庄花卉節28日上午開幕，許多遊客已經到場嘗鮮。（謝明俊攝）

2023南庄花卉節28日上午開幕，許多遊客已經到場嘗鮮。（謝明俊攝）

2023年南庄花卉節，28日上午在苗栗縣南庄鄉遊客中心熱鬧展開，主辦的交通部觀光局參山國家風景管理處長曹忠猷，特別邀請苗栗、台中地區百餘家旅遊業者共襄盛舉，並由南庄在地多家旅遊組織、業者，共同裝置美麗花卉造景，加上目前正值盛開的桐花，讓每個來到南庄旅遊的民眾，都能賞遍最美花影。

南庄花卉節29上午正式起跑，今年參山處以「走慢時光」為主題，活動展期足足有一個月，花卉節將南庄鄉各知名景點相互串聯，以繪本般的景觀打造特色裝置藝術，規劃5組大型的花卉裝置藝術、4大主題周末DIY體驗活動，並種植2萬株繡球花、蜀葵花、薰衣草、四季海棠、牽牛花等。

參山處長曹忠猷與苗栗副縣長鄧桂菊共同主持花卉節啟動儀式，邀請全國遊客來到南庄最具在地特色的花街巷弄，透過「慢遊」方式體驗慢城悠遊時光。曹忠猷表示，參山處舉辦的南庄花卉節今年已進入第5年，近年受到各界熱烈回響，今年推出超吸睛的5組花卉裝置藝術，已有近2百人的香港觀光團由旅行社安排來看展，品嚐在地美食，順遊南庄各大知名觀光景點。

曹忠猷指出，今年特別邀請到2位年輕藝術家林依萱、簡綺盈規劃設計整體裝置作品，另外也整合地方資源，包括好客在一起、南江休閒農業區發展協會、南庄平民藝術家、台灣繡球花之母黃秀英老師、在地民宿餐廳業者等，一同參與打造這場花卉盛宴，歡迎國內外遊客來到苗頭南庄走走，感受慢遊風情！

參山處指出，南庄鄉在2016通過國際慢城認證，擁有獨特人文風貌的小鎮，今年南庄花卉節利用蘊藏在南庄老街巷弄內的地景，以繪本主題的景觀打造主題花卉裝置藝術，將南庄各知名景點相互串聯，結合觀光、花卉裝置、美食、文化等元素，並歡迎大家到南庄老街、桂花巷、具懷舊風情的13間老街、建立於1946年的南庄戲院、康濟吊橋等地遊賞。鄰近並有東河吊橋、蓬萊溪護魚步道、蓬萊溪自然生態園區、四十二份步道，以及到向天湖、賽夏民俗文物館、神仙谷等地旅遊，感受一趟南庄獨具魅力之旅！

今年5組花卉裝置藝術，位於南庄遊客中心廣場的「時光寶藏」，以6吋繡球花系以及各色草花，打造出7米高的立體花毯裝置「時光寶藏」，如同樹屋的外型收藏了南庄的動人時光，花卉節期間每天從8點至16點，每個整點都會有動態喔熊打開樹屋和大家打招呼。其他4座特色花卉裝置則錯落於南庄各景點，包含「光陰沙漏」分別位於東村宿舍和南庄遊客中心，旅人走累了歡迎坐在沙漏下，感受與南庄共度的時光。「時間之網」設置於桂花巷路段和十三間老街，捕捉南庄寧靜自在的片刻。「須臾空氣」的編織懸掛在康濟吊橋上，融合中港溪的山水美景，是旅人拍照打卡不可錯過的景點。「慢城音律」設於中正路、中山路口，邀請旅人敲出專屬的個人律動音符。

南庄花卉節29日、30日的周末，將舉辦「2023南庄花卉節走慢時光」免費小旅行，每天3場次，除了到展場感受走慢時光，也一起體驗手作DIY等。另外，在接下來三個周末，在東村宿舍、南江休閒農業區旅遊中心、南庄老郵局都會邀請在地商家和品牌加入推出主題活動，包括「手編花卉髮夾DIY」、「擂雙花茶包體驗」和「永生花相框DIY」，皆開放報名中。