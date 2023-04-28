仁武分局大社分駐所昨(27日)下午4時許接獲民眾報案，稱大社區文化路6巷有多部車輛播放音樂跳舞擾鄰。（影片/ 林雅惠翻攝）

高雄市大社區1間工廠疑似出現股權糾紛，男子不滿被欠債千萬元，找穿著清涼的辣妹在吉普車頂舞台上沿路跳鋼管熱舞，吸引好奇民眾觀看，由於原本曼妙舞姿搭配的輕快音樂，抵達工廠後突然瞬間變調，轉變成送殯的哭調仔音樂，令人傻眼，最後得知，原來是男子要債的花招，希望逼出債務人出面來解決。警方獲報到場，僅發現吉普車在場，鋼管辣妹及花車以不見蹤影，由於債務人提告妨害名譽，警方將通知鋼管舞車輛到案說明。

根據調查，仁武分局大社分駐所昨(27日)下午4時許接獲民眾報案，稱大社區文化路6巷有多部車輛播放音樂跳舞擾鄰。員警獲報立即派員到場處置，警方到場時僅發現一部LED吉普車在場，未發現有鋼管辣舞車輛。

警方現場通知吉普車楊姓駕駛人到案說明，駕駛楊姓男子表示受人聘僱到場，疑因債務糾紛惟詳細內容不清楚。警方依相關影像持續調閱監視畫面後，通知鋼管辣舞車輛到案說明釐清。

警方表示，已依規定受理店家提告妨礙名譽。另播放音樂跳舞擾鄰部分，涉嫌藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所，全案詢後將依社會秩序維護法第68條規定，可處三日以下拘留或新臺幣一萬二千元以下罰鍰。

而車輛未懸掛號牌部分，依道路交通管理處罰條例規定，未懸掛號牌於道路停車者，處汽車所有人新臺幣三千六百元以上一萬零八百元以下罰鍰，並當場移置保管及扣繳其牌照。至於車輛改裝部分，將函請監理單位檢查驗車後並依權責裁罰。

仁武分局呼籲，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，切勿認為玩笑情事滋擾他人並無觸法，警方將針對不法情事強力取締，以維護良善生活環境。