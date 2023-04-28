伊朗賣給俄羅斯的「見證者」（Shahed）-136自殺無人機

新研究顯示，伊朗根據西方技術，打造了強大的武器工業，而俄羅斯則運用相關技術，來攻打烏克蘭城鎮。

據CNN新聞網28報導，總部設在英國的獨立組織「衝突軍備研究所」（Conflict Armament Research）已確認，伊朗賣給俄羅斯的「見證者」（Shahed）-136自殺無人機所採用的發動機，其實是德黑蘭近20年前非法從德國取得的技術所打造。

名為「馬多」（Oje Parvaz Mado Nafar，Mado）的伊朗公司利用逆向工程，打造出「見證者」-136的發動機。而它去年12月時，已受到英美和歐盟制裁。研究人員發現，這款無人機引擎的火星塞蓋上除了有「馬多」的標誌外，還有它的序號。

伊朗賣給俄羅斯的「見證者」（Shahed）-136自殺無人機

此外，西方官員擔心，俄羅斯可能分享從烏克蘭戰場取得的西方製武器和裝備，和伊朗分享。不過，至今還沒有確切的證據顯示，莫斯科這麼做了。

然而，德黑蘭和莫斯科間的關係變得遠比以往親近。俄羅斯要伊朗的無人機和彈道飛彈，而伊朗則要俄羅斯的投資和貿易。據伊朗官員說，近1年來，俄羅斯已成為伊朗最大的外國投資者。

至於對俄羅斯來說，伊朗無人機則是遠比飛彈便宜的替代品。據西方官員說，俄羅斯的飛彈庫存正不斷減少。就以「見證者」-186為例，專家認為，它要價約兩萬美元（約61萬台幣），只佔「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈的九牛一毛。