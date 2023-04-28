5月絕對不能錯過的陽明山竹子湖的繡球花季。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

連假想不到去哪玩？北北基好玩卡推出限量5000份的「動貓樂玩」超值電子套票，北市觀傳局表示，「動貓樂玩」套票內含動物園入園門票、遊客列車乘車券及貓空纜車一站票，99元就能暢遊貓空及動物園。此外，花季期間的頂湖海芋步道美不勝收，是拍網美照最佳地點。

北北基好玩卡推出「動貓樂玩」超值電子套票，限量5000套特惠價99元，觀傳局建議，民眾可先搭乘貓纜飽覽北市美景，並於動物園南站下車入園，搭乘動物塗裝遊客列車前往鳥園車站，再沿著下坡散步暢玩動物園各區，一次擁有「貓纜 × 動物園 × 遊園車」三種體驗。

觀傳局補充，「動貓樂玩」套票也搭配動物園自助取票機，購買套票的民眾只要憑QRCODE，即可於動物園南站或動物園大門入口處兌換入園門票及遊客列車乘車券，節省排隊購票時間。

到貓空除了品茗享茶餐，觀傳局推薦，從貓纜貓空站散步到樟樹步道，沿途將經過相思炭窯、茶香豬舍、明淨池、彩雲亭等，一路上欣賞翠綠茶園和農村景象，別有一番風情，腳力好的民眾可再前往樟山寺，飽覽台北101、觀音山等美景。

觀傳局也說，鄰近捷運劍潭站的劍潭山步道不僅交通便利，僅需15分鐘就能抵達微風平台、北眼平台欣賞都市風景，無論是清晨或夕陽餘暉，都能在平台上一覽淡水河、基隆河、觀音山環繞台北盆地的景致。

5月絕對不能錯過的還有陽明山竹子湖的繡球花季，觀傳局也說，花季期間的頂湖海芋步道，可見小油坑層巒疊嶂襯托著花海，美不勝收，絕對是拍網美照最佳地點。