周五南韓KOSPI指數收盤上漲5.72點或0.23%，為2501.53點，並延續到連續第二個交易日的上漲。交易金額為溫和的13.64兆韓元(約101.8億美元)。

追蹤華爾街上漲，指數開盤時明顯走高，隨後在平盤間震盪，在收盤時漲幅溫和。

散戶和外資分別買超1374億和2978億韓元股票，抵銷了機構投資人的賣超3558億韓元。

美國經濟第一季成長1.1%，明顯低於前一季的成長2.6%，並遠低於市場預期的成長2%。

在首爾股市，晶片股站穩腳步上漲，抵銷了電池股和化工股的獲利了結。

市場領頭羊三星電子升1.39%，來到6.55萬韓元；該科技巨頭周四表示，正在削減記憶體生產，今年下半半導體需求將逐步復甦。SK海力士上漲0.79%，至8.95萬韓元。

追蹤美國Meta平台的大漲，網路巨頭Naver升2.2%，報19.23萬韓元；行動通訊營運商Kakao大漲4.1%，報5.81萬韓元。

在獲利了結情況下，電池廠LGES跌1.0%；重要化工廠樂金化學也跌0.13%。

主要汽車製造商紛紛下跌，現代汽車跌2.2%；起亞汽車跌2.4%。