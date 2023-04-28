蔡力行表示，半導體產業第一季持續受到客戶庫存調整及需求疲軟的影響，根據聯發科觀察，客戶及通路的庫存已持續下降，但部分消費性電子產品如手機的消費動能仍低於預期。

蔡力行今日談到，手機是第一季受到消費疲軟及更積極的客戶庫存調整影響最大的業務，預期2023年全球智慧型手機出貨量將進一步下滑至11億支，但全球5G滲透率將持續增加至約55%。由於客戶對於未來需求的看法仍謹慎，故預期第二季手機營收將與第一季大致持平，並於下半年改善。

蔡力行表示，聯發科第二季營運目標反應客戶對於市場需求的謹慎展望，以及在這個競爭環境中的策略。預期第二季營收以美金對台幣匯率1比30.3計算，將在918億至995億之間，與第一季相比，約下降4%至成長4%，與去年同期相比，約減少41%至36%。營業毛利率預估將為47.0%±1.5%，費用率預估將為33%±2%。

展望下半年，蔡力行指出，由於終端市場需求的能見度仍然有限，現階段難以提供明確的數字，但預期下半年營收將有所改善。至於營業費用，今年營業費用的降幅目標為中個位數百分比。