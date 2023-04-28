吃飯時許多人經常被提醒要細嚼慢嚥，不過究竟每吃一口飯菜，要咀嚼幾下比較好呢？對此，台大生物產業學系老師洪泰雄表示，以營養學觀點而言，如果能咀嚼20～30下，不僅容易消化、有助食物吸收，也能促進腸道健康。

洪泰雄在臉書粉專發文指出，每吃一口飯菜，如果能咀嚼20～30下，則有助於增加唾液分泌，並且透過神經傳導系統傳訊息給腦下垂體，再由下視丘執行命令給胃腸迷走神經，接著告訴胃，剛剛攝取的是什麼食物，讓食物更容易被消化，並且有益食物吸收。

再者，它還可以刺激腸道蠕動，促進腸內細菌生長，有利於腸道健康。不過洪泰雄也提醒，除了細嚼慢嚥外，還應該注意以下4點，就能找回往日健康，首先是「飲食均衡」，避免過度攝取油脂、糖分等高熱量食物。其次是「適當運動」，例如有氧運動可以增強心肺功能，力量訓練則可以增強肌肉。

第三是「維持良好的睡眠品質」，因為適當的睡眠可以幫助身體修復；最後是「減少壓力」，避免長時間的情緒波動或長期的心理壓力對身體產生負面影響。