中研院前院長李遠哲去年10月12日接受網路媒體專訪時曾說出，蔡英文總統執政後並沒有讓台灣社會變得更好，能源政策更是錯誤不斷，兩人日前針對溫室氣體排放交換意見，蔡當面更對他直說「2024年後不是我的事」。對此，總統府副秘書長黃重諺昨受訪時表示，蔡英文不會這樣講話；但也透露蔡英文在任期進入尾聲時，有時會脫口說「還好我們這種日子只要再過...」，但隨後馬上又會盯國政大事進度。

黃重諺27日對李遠哲的說法做出回應。（震傳媒《新聞不芹菜》節目提供）

對於李遠哲的說法，黃重諺昨（27日）在網路節目《新聞不芹菜》提到，以大家熟悉的蔡英文個性，她不會這樣講話。黃還分享了蔡英文現在的心情，稱遇到很多事的時候，蔡會說「還好我們這種日子只要再過...」，但五分鐘後就會開始交辦任務，蔡英文還會強調任期沒多少天了，如果現在不做完，後面的人會很辛苦。

對於蔡政府發展非核家園光電產業，卻屢屢傳出有光電流氓。黃重諺則批，誰要在國家重大建設上搞東搞西，那只能讓這些人坐牢坐到慘，這時不管是什麼黨，不分藍綠該辦就辦，而且絕對不會客氣。

至於台南光電弊案是否也一視同仁？重諺強調，標準絕對都一樣，因為一旦做了這種事，就不是藍綠的問題，這些人就變成不適格的國民，就應該受到懲罰，尤其對台灣這種所有能源都海外採購的國家，綠能的發展是生命線、攸關國家安全的事情。

針對李遠哲曾親口描述，曾與蔡英文討論過溫室氣體排放議題，結果蔡當面回他「2024年後不是我的事」，讓他感到非常失望，「這是不對的」，能源政策十分重要，一定得長遠規畫。對此，黃重諺表示，蔡英文應不會講這樣的話。