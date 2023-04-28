好不容易拿下全聯盟最佳排名，公鹿卻在季後賽首輪遭遇滑鐵盧，陣中明星前鋒「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）不認同球隊的防守調度，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿可能將調整管理階層，首當其衝便是總教練巴登荷瑟（Mike Budenholzer），「整個球團、休息室及高層都有質疑他的聲音傳出。」

帶領公鹿終結隊史長達50年冠軍荒，巴登荷瑟用漂亮的成績單獲得3年續約，也在奪冠之後連續打出至少50勝賽季，本季更是奪下聯盟第一種子，怎麼看都是東區冠軍的強力競爭者，卻意外在首輪季後賽失利，接下來球團內部勢必得做出人員流動，圍繞在球隊的負面情緒才有可能改善。

查拉尼亞提到，許多人將失敗矛頭指向巴登荷瑟，因為他沒有對熱火悍將吉米巴特勒（Jimmy Butler）進行防守調整，後者在與公鹿的5場比賽中，平均斬獲37.6分，字母哥也認為自己應該多負擔一些防守巴特勒的任務，「也許多對他進行包夾，讓他把球傳出去，也可以考慮交換防守，讓哈勒戴（Jrue Holiday）多點喘息機會，我認為我們沒有做出正確的調整，或是說我們沒有做出足夠的調整。」

根據《ESPN》報導，公鹿幾乎沒有採取包夾方式應付巴特勒，整個系列賽只被包夾7次，甚至在背水一戰的G5上，巴特勒從未遭遇過1次包夾，《Second Spectrum》數據顯示，哈勒戴整個系列賽半場對位巴特勒244次，幾乎比任何一位公鹿球員多6倍，擁有身材優勢的字母哥，只在半場對位巴特勒10次，字母哥也尊重巴登荷瑟的決定，「你總是得讓教練做出調整，我們有最好的防守者（指哈勒戴）去伺候他，我跟哈勒戴聊過，只要他累了，我可以接替防守，但他就是太好勝了。」