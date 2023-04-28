台北地檢署

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉嫌在擔任立委期間詐領助理費、「公積金」涉貪案，28日下午再度以貪汙罪被告身分傳喚高虹安，另資策會指控高女將任職資策會時的2件研發成果，轉交他人申請人專利，專利申請人並非資策會，控告高女涉嫌背信罪，檢方一併查明。據了解，高虹安對於被控貪汙、背信罪部分，不認為有犯罪。

據了解，資策會控告高虹安背信案，北檢簽分「他字案」，去年曾陸續傳喚多名證人釐清，今天是首度針對背信罪部分，訊問高虹安。

本案緣於去年九合一選舉期間，國民黨參選新竹市長的林耕仁爆料高虹安在資策會任職時，有2件核准的專利，高是發明人之一，但申請人卻是科智企業與高聖精密機電公司，而非資策會。

對此，資策會曾表示，對於專利權的部分，資策會將對科智企業主張該會專利權，資策會已準備好進入司法程序，將提出訴訟。之後，資策會向北檢提告高虹安涉嫌《刑法》背信罪，北檢簽分「他案」偵辦。

此外，資策會去年指控高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，根據2次比對，有用到資策會具著作權的部分，第1次比對發現達7、8成，第2次比對則逾8成，並非在合理使用範圍，侵害資策會的著作權，向台北地院提起刑事自訴；高女曾澄清，她的博士論文沒有任何研究不當情事。台北地院上月已首度開庭，傳喚資策會人員說明，全案仍在審理中。