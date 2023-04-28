公東高工是培育技職教育的搖籃，學生得知被列為專案輔導學校，大方捐出政府普發現金6000元。（公東高工提供／蔡旻妤台東傳真）

公東高工是培育技職教育的搖籃，學生得知被列為專案輔導學校，大方捐出政府普發現金6000元。（公東高工提供／蔡旻妤台東傳真）

公東高工是培育技職教育的搖籃。（蔡旻妤攝）

公東高工是培育技職教育的搖籃，逾7成學生來自弱勢家庭，被教育部以財務問題列為專案輔導學校。家長不捨地說，若學校退場，東部學生就少了1種職業類科的選擇。在校學生大方捐出政府普發6000元現金，還有校友要義賣木工作品，捐款給學校。校長李恭榮今天強調，公東只會更好，不會退場。

學生低調表示，之前學習狀況不太好，但學校許多老師耐心教導、持續關心，讓他將重心放回課業上，昨天得知學校有這個問題，恰巧最近政府普發6000元，在考量自己的能力後，決定反饋給學校。

公東高工培育不少木工國手，近年與林務局合作，以國產材推展本土木工工藝，也有學生說要將作品義賣，所得全數捐給學校。

公東高工是天主教白冷會錫質平神父創立，是62年老牌的職業學校，包括總統蔡英文和馬前總統夫人都曾經參訪公東高工，並在學生的作品上簽名，肯定學生的創作。

家長認為，學校招收的學生有7成以上來自弱勢家庭，但卻培育出許多優秀工業類科人才，一旦被退場，偏鄉孩子就減少一個就學的管道。

李恭榮親上火線回應，公東只會更好，不會退場。學生有48％是原民、20％低收中低收、7％新住民子女，公東會擔任照顧偏鄉莘莘學子的社會責任，讓身處在偏鄉的孩子們學習到一技之長。他說，不斷接到各界的關心，心存感激，也有畢業校友主動發起捐款協助設置網頁（http：／／www.ktus.ttct.edu.tw／ischool／publish_page／92／），希望大家支持偏鄉技職教育。

前立委賴坤成及立委劉櫂豪今天分別前往公東高工關心，賴坤成肯定校方培育人才在各行各業表現傑出，喊話要以他在聯輔基金會輔導企業的經驗搶救公東高工。劉櫂豪則說，會盡速與教育部研商、尋求各界協助。

教育部私校退場公東高工木工