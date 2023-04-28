竹北市長鄭朝方28日前往竹北市民代表會，展開第10屆第1次定期會市長施政報告。（竹北市公所提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北市長鄭朝方28日前往竹北市民代表會，展開第10屆第1次定期會市長施政報告，同時也特別針對27日莊敬六街道路崩塌事件向代表會及市民說明，公所積極本於照顧市民的權責，將全面配合權責單位新竹縣府函借建案四周路權，由縣府要求建商進行全面透地雷達檢測建案四周道路土質，預防坍塌事件再次發生。

針對豐采520建案工程周邊道路莊敬六街道路坍塌事件，鄭朝方說明，公所負責市區道路維管，建案權責單位則屬新竹縣政府工務處，公所本於照顧市民權責，對於資訊流通及道路安全進一步做通盤規畫。為了解建案是否對周圍道路底下造成土壤擾動而下陷，公所將同意縣府來函借用建案四周路權，供縣府進行透地雷達等相關安全檢測，為市民及住民把關行、住的安全。

竹北市集結高速公路、台1線以及西濱快速道路等聯外便捷交通運輸，鄭朝方認為竹北是新竹地區重要門戶樞紐，加上台元科技園區與新竹科學園區加乘，為竹北帶來人口紅利，總人口累計至今已經突破21萬大關，且持續增長中，預估未來2、3年，竹北將超越彰化市，成為全台人口數最多的縣轄市。

鄭朝方針對各項市政逐一說明，人口紅利加上財源稅收穩定，公所獲得代表會支持通過「竹北6000幸福加倍」民生紓困金發放，不僅領先中央普發6000元發放期程，民眾透過 E化申請成功率更高達98.2％，市公所未來也將盡力推動各項市政e化，加強簡政便民服務。此外，民眾關心的東區市場興建，公所將納入綠建築設計，除市場本體外，預計導入中型展演空間、臨托空間、親子活動空間等多功能使用規畫，打造成為頭前溪岸竹北新地標。