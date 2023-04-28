退休校長紀力有投入種植地瓜，品質非常好，也展開人生新生涯。（周麗蘭攝）

水林地瓜蒸的就很很好吃。（周麗蘭攝）

雲林縣水林鄉地瓜夙負盛名，但農民只能經過大盤商銷售，今年2月間縣府無意間推薦到臺北市教師團購，訂購量高達5000斤，回購量更高達3萬斤，臺北市教師會、臺北市教師職業工會28日至29日參訪雲林，發掘更多可團購的優良農產，28日又再預約6000斤地瓜。

水林鄉的地瓜（番薯）種植面積1000至1200公頃，面積占全台一成，但總產量占5成，年產值高達6億元，品種有台農57號（俗稱黃金地瓜）、芋頭番薯、台農66號，因土壤、氣候很適合甘藷，質地特別美味，香甜、鬆軟、Q度佳。

今年二月間縣府無意間推薦水林地瓜到臺北市教師團購群組，3天內即累積1800斤團購量，副縣長謝淑亞2月16日曾陪同地瓜農到台北市大安高工交貨、開箱的分享會，當天又收到5000斤訂單，後續回購量約3萬斤。

分享會當天有幾位欲推動食農教育的校長、教師、家長與會，會後研商參訪雲林一起合作推廣食農教育的可行性，帶回教學素材。

台北市教師會及台北市教師職業工會28日、29日參訪雲林，首站抵斗南石廟雜糧生產合作社，了解豆皮產業的製程。

大安高工教師會理事長賴美芬表示，水林地瓜品質令人驚豔，一度供不應求，生產速度跟不上團購速度，該校此時就要預購明年的2分地水林57號地瓜6000斤，以確保買得到！

台北市教師會理事長葉青芪則表示，藉由參訪雲林讓老師們了解農業的辛苦，並把此次所見所聞融入教育理念及教學計畫；也希望產地直銷幫助小農，師生們也能吃到物美價廉的優質農產品。