聯發科與競爭對手高通的價格競爭，在近期智慧機市場不振的狀況下，一直是市場、法人圈關注的話題，蔡力行表示，在市場需求較差的環境下，資本市場對於手機晶片價格競爭的疑慮，根據聯發科觀察，這類價格競爭主要在入門級手機，如同在幾個季度前就說過，聯發科認為「逐底競爭」(racing to the bottom)式的價格不是有效的策略，既無法有效提振終端需求，也無法大幅改變市占率，因此，不論是過去或未來，聯發科的一貫策略是在市占率、營收及獲利間取得平衡，而非僅專注於價格競爭。

蔡力行表示，手機是聯發科第一季受到消費疲軟及更積極的客戶庫存調整影響最大的業務，現階段預期第二季手機營收將與第一季大致持平，並於下半年改善。但看好聯發科高階市場上，今年在旗艦市場的市占率持續提升，數款採用天璣9200及天璣9000+的旗艦級機種受到市場肯定，更多採用天璣9200系列晶片的機種也將於第二季發表，第三代旗艦級晶片更即將在第三季推出。