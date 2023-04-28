鈣是構成骨骼、牙齒的必要成分，在肌肉、體液、血液等組織中，也扮演重要的角色，但有些人患乳糖不耐症，平時無法喝牛乳補鈣，該怎麼辦？營養師彭逸珊提到，許多人認為喝牛奶、吃鈣片，是補鈣的最佳方法，不過其實攝取蔬菜、豆製品等食物也是能補鈣。

營養師彭逸珊在臉書粉專表示，台灣8成民眾有鈣攝取不足的問題，其中有些人是患乳糖不耐症或吃素者，在不能喝牛奶的情況下，他們大多會選擇吃鈣片，不過除了保健食品外，其實蔬菜類、豆製品類也都富含鈣質。

彭逸珊舉例3類補鈣食物，蔬菜類包含青江菜、羽衣甘藍、芥菜、青花菜、高麗菜，而豆製品類像是豆乾、干絲、傳統豆腐，其它含鈣質食材則有小魚乾、黑芝麻、蝦米。

營養師高敏敏也曾指出，身體若缺鈣會出現容易疲倦、抽筋、指甲易斷、睡不好、失眠甚至憂鬱、焦慮等，雖然鈣質對人體很重要，但若是一次性吃進高劑量的鈣，吸收率可能不增反減，建議民眾攝取時，應平均分散在各餐，此外運動也能增加鈣吸收，使吃進體內的鈣質轉化成骨質，平時也要多曬太陽補充維生素D。