市府表示，二期點交給OT廠商後，廠商規畫裝修6個月，依契約最遲10月對外營運。（王惠慧攝）

新竹市斥逾2億元規畫「將軍村開放圖書資訊園區」，為竹市規模最大的歷史建物群修復工作，一期已於2019年對外開放，二期工程3月底完工後，目前外圍仍拉起圍籬，民眾關心何時才能參觀。對此，市府表示，二期點交給OT廠商後，廠商規畫裝修6個月，依契約最遲10月對外營運。

1958年八二三砲戰後，為安頓常年駐守金門的高級軍官眷屬，選在新竹市赤土崎一帶空地，興建金城新村，因多位將軍居住又被稱為「將軍村」。經60多年時空變遷，將軍村面臨拆遷命運，市府向文化部爭取補助，投入逾2億元，修復再活化，並規畫為開放圖書資訊園區。

將軍村全區共15棟眷舍，分為兩期進行修復，一期工程修繕3棟，已於2019年3棟完工對外開放，轉型為生活學、修復學、慢食學主題場館；二期12棟於今年3月底經市府驗收後竣工，不過至今二期外四周仍是工程圍籬，民眾關心何時才能開放參觀。

對此，市府文化局28日表示，將軍村二期完工後，市府在4月份將12棟建築，點交給OT廠商厚食聚落，廠商也在4月初繳交修正版事業計畫，目前正提送審查意見。至於何時民眾才能參觀，文化局說明，二期後續將由厚實聚落管理，廠商預計將裝修6個月，依契約最遲應在今年10月對外開放。

先前將軍村二期在興建階段，曾遭多位市議員質疑，與眷村文化連結不足，文化局在二期完工時便指出，為呈現將軍村原貌，並符合文資保存精神，修復過程保留勘用的舊瓦回鋪。除硬體工程外，也會訪談原住戶並回顧文獻等，未來會在保留原貌的M棟舉辦常設展，遊客可藉此了解將軍村歷史脈絡，也會引進眷村美食、生活體驗等，感受眷村百態。