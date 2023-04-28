苗栗縣長鍾東錦主持縣公用事業管線聯繫會報。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦簽署合作備忘錄。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

為提升縣內民生管線安全，苗栗縣政府工商發展處28日邀集4大管線單位召開「苗栗縣公用事業管線聯繫會報」，建立管線聯繫與協調溝通平台，強化民生管線安全管理。

工商發展處長詹彩蘋說明，民生管線與民眾息息相關，為加強管線橫向聯繫，積極協調各管線問題，縣府邀集4大管線單位及府內相關單位成立管線Line群組，讓各管線單位有更即時更有效率的聯繫協調管道，強化各管線單位合作關係，並可透過群組針對管線挖損等突發事故達到即時通報的功能，減少管線挖損事故發生，加速管線修復作業，確保民生管線供應無虞，並替民眾安全確實做好把關。

這次聯繫會報由縣府與台電公司針對儲能設備簽署聯繫平台合作備忘錄，建立良性互動機制，共同推動苗栗縣儲能設備設置，維護儲能設備設置安全。此外，另與各大公用事業管線單位簽署管線安全、穩定供應合作備忘錄，確保民生管需求供應無虞及維持通訊品質，落實各管線單位聯繫機制，共同維護本縣基礎管線安全穩定供應。

鍾東錦縣長表示，為減少管線施工所造成災害事故及道路重複刨鋪，提升民眾用路安全，縣府每年將定期召開2次聯繫會報，統整全縣管線施工協調事宜，要求各管線單位務必遵守「苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例」規範，施工前應落實管線套繪，事前邀集相關管線單位辦理現場會勘，以確認管線位置，避免管線施工意外事故發生，並敦促各大管線單位聯合埋管，減少道路刨挖，確保施工安全及品質。

本次聯繫會報並針對公共工程預留足夠管道空間、管線施工通報機制、全縣國中小校舍拆除重建工程後續相關接水接電需求進行提案討論，共同研擬後續施工協調事宜，落實各管線單位聯繫機制，加強管線管理，加速推動本縣基礎設施建設。