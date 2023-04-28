黃子佼透露人生中碰到2次靈異事件。（鄭宜熏攝）

黃子佼今（28日）出席口腔保護專家「oh care 歐克威爾」華山快閃店一日店長暨開幕活動，他透露人生中碰到2次靈異事件，相隔10幾年，居然Selina（任家萱）都在場，笑說Selina雖然不敢聽，但有安慰他說：「你要發了。」

黃子佼描述近日他進去公廁出來，低頭一看，一隻腳的鞋帶竟然已經綁好，「這個過程非常的詭異，因為我從來不能綁單邊的鞋帶」，表示廁所空間小、味道又不好，一定速戰速決，並不解地說：「那我就問是誰幫我綁的，我只能腦補是小精靈了。」

另一次發生在東京新宿王子飯店地下室，「案發現場」同樣在廁所，他形容同行的丁文琪、Selina還有一個圈外友人，都看到廁所裡頭的地板冒出頭髮，4人等了老半天，裡頭的人始終沒出來，「經過10幾年 我們都想不出原因」。

而資深狗仔葛斯齊日前爆料金鐘主持人出軌，引發軒然大波，日前證實是薛紀綱（小兵），黃子佼身為金鐘常客，一度成為嫌疑人，他說原本沒關注，後來看到新聞，覺得很哀愁，「怎麼金鐘得主都被說是嫌疑人，應該要被歌功頌德才對。」

針對薛紀綱事件，他認為已婚人士要保重，也覺得金鐘得主亂彈阿翔、胡瓜、曾國城被懷疑過的金鐘得主，實在很冤。