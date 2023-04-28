玉山國家公園內的觀高山屋2009年受八八風災影響，造成基地下陷、建物傾斜龜裂關閉，由於觀高屬多條登山路線的重要休憩點，配合山屋整體改建計畫，去年斥資近5000萬發包興建，新山屋將提供12人住宿、52人營帳，近期空勤總隊派直升機協助載運機具、建材，提升施工效率，希望明年暑假前完工啟用。

玉山國家公園指出，觀高山屋原本是南投林管處的林木檢尺室，後由玉管處租用作為山屋，2009年受八八（莫拉克）風災影響，山屋因地層滑動基地下陷，建物傾斜、龜裂成危樓，隔年公告關閉，另覓地供山友紮營。

玉管處說，觀高海拔為2540公尺，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線、東埔玉山主峰線等多條登山路線休憩點，該處距樂樂山屋、中央金礦山屋都太遠，原計畫新建小山屋，因預算不足而暫緩，配合山屋整體改建計畫，去年9月斥資近5000萬發包興建新觀高山屋。

新觀高山屋為中型山屋，可提供12人住宿、52人營帳，原計畫沿著利用東埔觀高步道以小型搬運機具及吊索將工程材料接駁上山，無奈豪雨、地震等天災讓興建速度牛步，所幸空勤總隊27日、28日派遣直升機協助將挖土機、水塔等建材吊掛至工地，大大提升施工效率。

玉管處指出，日後空勤總隊在任務繁重之餘及天候條件許可下，將派直升機協助將工程材料從和社停機坪載運至觀高坪停機坪，希望明年暑假前新觀高山屋可以完工啟用，提供山友安全的避難山屋，也呼籲山友行經觀高坪，基於安全切勿逗留觀望，並配合現場施工人員指揮儘速通行，避免危險。