潭子國中等3所學校未設有通學步道，學生上、下學與車爭道險象環生，立委楊瓊瓔等人28日會勘。（陳淑娥攝）

潭子國中等3所學校未設有通學步道，學生上、下學與車爭道險象環生，立委楊瓊瓔等人28日會勘。（陳淑娥攝）

台中市潭子區潭子國中和后里區內埔國小及育英國小未設有通學步道，學生上、下學與車爭道險象環生，立委楊瓊瓔等人28日會勘，3件工程預計將爭取營建署經費約4600萬元進行改善，該署表示確實有改善必要，原則上會支持計畫案。

為讓學生上、下學回家的路能更為安全，立委楊瓊瓔等人今邀請營建署、台中市建設局、教育局、交通局至潭子區潭子國中和后里區內埔國小及育英國小進行通學步道會勘。

潭子國中校長蔡玉玲指出，學校校門緊鄰菜市場及潭水亭觀音媽廟，迫使學生上下學與車搶道。后里育英國小校長王志嵩表示，希望透過校園圍牆退縮爭取空間設置人行徒步區、增設照明設施及家長接送區等，改善孩童通學安全；內埔國小周邊道路狹小且車流量大，人行道設置不但狹窄，且缺乏無障礙設施，險象環生。

楊瓊瓔指出，這3所學校都未有通學步道，影響孩子行的安全，3件工程將爭取營建署經費約4600萬元進行改善，除了將學校圍牆退縮結合為通學步道外，修繕圍牆以植栽綠化、夜間照明、無障礙環境等設計結合，步道空間也須開放供社區使用。

台中市建設局及教育局則允諾會協助學校向營建署提案爭取通學廊道改善計畫。營建署中工處表示，3所學校人行與非人行道路改善，確實有其需求，原則上會支持計畫案，其中有部分計畫需修正，請提案機關加快腳步，讓道路改善確實達成，以利達到道路的安全。