近日熱門議題是「要不要取消機車兩段式左轉」？前交通部長賀陳旦並特地投書媒體表示不該取消，某家民調則有六成希望取消；今（28）日交通部長王國材表示不會取消，但建議部分左轉車流較大的地區可以考慮開放第三車道讓機車左轉；他強調考慮到高齡者機車族不敢直接左轉，還是會保留兩段式左轉的待轉區。

去年機車死亡人數占交通事故死亡的62％，受傷人數78％，顯示機車事故問題嚴峻。交通部運輸研究所分析發現，機車死亡事故最常見的是號誌路口左、右轉彎車與直行車發生的側撞，以及閃光及無號誌路口的交叉撞，另外還有路段中發生的單一車事故（包含自撞、自摔、衝出路外）等；而在行駛路權方面，包括路段外側車道常被占用，路口兩段式左轉待轉區位置與空間設置不當等。

運研所提出三大改善原則及方式，首先，行車管制號誌路口應該「避免轉向及其他重要衝突」，可利用分流式指向線設置於外側車道，以導引直行與右轉車流分流，減少右轉側撞；另妥適設置待轉區，或搭配左轉專用時相、設置左轉專用車道等，減少左轉側撞；檢討黃燈與全紅時間是否足夠，以降低路口追撞與交叉撞。

第二是閃光或無號誌路口應該「減少穿越衝突」，可設置閃光號誌或「停」、「讓」標誌標線等，明確區分路口幹（支）道。此外運研所也發現，許多地區深夜至早上六點紅綠燈是改為閃光號誌，對許多晨運高齡族造成威脅，因此建議清晨4到6點可將閃光號誌恢復為紅綠燈；另外要儘量清除路口的桿柱、電箱等視線障礙物，如有建築物遮擋時則加設反射鏡；加裝路側安全警示系統，改善路口視距不佳的問題。

最後在路段中，應該「降低機車本身事故及其他衝突」。王國材舉例，例如部分路段幹道號誌週期可讓車子一下子通過5、6個紅綠燈，車輛就容易加速衝刺，此時可縮短幹道號誌週期，例如減為3個紅綠燈，「冷靜一下」降低車速；清除改善突出於道路中的設施、加強彎道路段警示、改善鋪面坑洞問題等減少機車自摔。另可因地制宜檢討第3車道開放機車行駛，但同時保留兩段式左轉區，並應注意上、下游路口車道管制的一致性。

運研所補充，兩段式左轉路口前原不應超出橫交道路邊緣，待轉區空間必須足夠容納左轉機車，且待轉區需與行穿線間隔50公分以上，以免干擾行人。

王國材表示，運研所的機車安全改善原則及作法，將在今日報告完發函給22縣市。