▲十分國小雄壯威武的舞獅隊演出。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

▲平溪國中的獨輪車表演，非常強調平衡感。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

▲平溪區在地國中小的才藝表演時程表。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

隨著疫情解禁觀光回溫，新北市政府觀光旅遊局推展平溪區藝文活動，結合在地學子的青春活力及文化特色，於4月至11月間之周末假期邀請平溪在地國中小的學生社團在十分遊客中心前廣場進行精湛的才藝表演，表演內容多元具傳統民俗技藝傳承，包含舞獅表演、天燈舞、扯鈴表演及鼓藝表演，歡迎民眾共襄盛舉。

觀旅局表示，平溪區國中及國小學生社團才藝表演時間分別於4月29日、5月6日、6月3日、6月10日、7月8日、8月12日及11月4日演出，由平溪國小、菁桐國小、平溪國中、十分國小等四校活潑熱情的學生們帶來精彩的才藝演出。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，從29日起，將由平溪國小帶來民俗技藝扯鈴表演，揭開十分「月月秀才藝」的序幕，以扯鈴融合音樂及舞蹈，展現各式扯鈴技巧外，還可欣賞學子們對於身體協調性的掌握，動作整齊劃一，力與美兼具，並從小朋友認真的表演神情上，展現十足青春的活力。

觀旅局指出，除了來到十分瀑布公園欣賞大自然的壯闊之美外，還可步行至十分老街體驗放天燈的樂趣。此外搭乘平溪線鐵路前往各車站感受富有歷史人文底蘊及美好自然風光景點，像是來到平溪車站逛老街，可以一睹列車從頭上呼嘯而過的風采；或是前往菁桐車站，走到保留景緻優美的礦坑遺址的石底大斜坑，在多部知名連戲劇拍攝場景拍攝具有紀念意義的照片。晚間還可到菁桐天燈館，體驗施放電子天燈的樂趣。

觀旅局提醒，有關各校才藝表演時間為30分鐘至1小時不等，實際表演項目和時間將依天候狀況及學生演出狀況調整，請持續於新北市觀光旅遊網或新北旅客粉專關注相關訊息。

新北市平溪區十分才藝天燈