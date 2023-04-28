蔡男認為向前同事陳男購買毒品卻買貴了，恫稱他「吃藥吃到破掉了」，並持開山刀猛刺陳胸口，刀刺破心臟血流不止，陳擔心賣毒品曝光拖到晚間就醫，接受手術治療，蔡否認殺人，辯稱只是「亂刺」、「亂畫」嚇他。法官勘驗監視影像發現蔡下車不到10秒鐘直驅刺人，依殺人未遂罪判刑3年，可上訴。

25歲蔡男向工程行上班的前同事陳男購買毒品，認為買貴了而心生不滿，去年4月17日晚間開車載女友到工程行要再購毒，見陳騎機車回來，持開山刀下車衝到人行道向他恫嚇：「我已經吃藥吃到破掉了，你要這樣沒有關係」、「相不相信我會將你的頭砍下來」等語。

蔡男語畢，持刀刺入陳男左胸口，陳沒閃過，左前胸遭刺傷，刀子刺破心臟。陳受傷血流不止，但擔心販毒曝光，未立即求助醫治，經同事發現晚間9時許才陪他就醫，緊急進行手術，撿回一命。

蔡男辯稱，因陳男賣毒售價較高，他才心生不滿，但並沒有殺人的意思，只是持刀隨便「亂刺」、「亂畫」，要嚇嚇陳男。

蔡男強調，事後，他還到工程行找陳買安非他命，看陳胸口流血，還詢問要不要去醫院？蔡的委任律師也說，蔡男到工程行找陳購毒，僅攻擊一刀，隨後，兩人還談話很久，未繼續攻擊，並無殺人犯意。

法官認為，蔡男的凶刀身長38公分，刀尖鋒利，直接刺入陳男左胸一刀，並刺穿心臟左心室，下手時已預見足以致人於死；經勘查現場監視影像又發現，陳持刀下車直接衝向陳男，前後不到10秒鐘，並非「亂刺」。

法官審酌蔡男雖否認殺人，但未持續刺殺，且已與被害人和解，依殺人未遂罪判刑3年。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！