隨疫情緩解，綜所稅申報今年如期在5月1日開始、5月31日截止，不會像去年展延至6月底。同時，配合消費者物價指數（CPI）上漲，今年5月申報2022年度綜所稅時也可享多項降稅利多，免稅額、標準扣除額、薪資所得／身心障礙特別扣除額相應調高，保障不課稅的「基本生活所需費用」也同樣提升。

為降低民眾荷包負擔，台新銀行提供多種便利化電子繳稅工具，並祭出相應繳稅優惠活動。針對便利超商繳稅，民眾於5月1日至6月30日首次於台新Pay綁定台新信用卡，並至7-ELEVEN或全家便利商店任刷一筆代收費用（不含菸酒交易）且完成登錄，即可享價值30元的點數回饋（限前30,000名）。

習慣線上繳稅者，也有機會抽中高額點數回饋或拿到現金回饋。5月1日至31日止，透過台新行動銀行完成綜所稅繳納，即有機會抽中LINE POINTS 10,000點（限量5名）。

至於尚未擁有台新銀行Richart數位帳戶的民眾，即日起新申辦Richart數位帳戶於申請流程輸入專屬代碼「2023TAX」，完成帳戶開立後，於Richart APP以@GoGo或FlyGo信用卡繳稅，或於政府繳稅服務平台以Richart帳戶轉帳繳納，即可享有15％現金回饋（每人最高350元，限前10,000名）。

進入繳稅季，客戶可能面臨龐大資金需求，台新Richart數位帳戶同步推出繳稅季信貸活動。6月30日以前於Richart申請信用貸款，並於7月15日前成功撥款者，有機會抽中PlayStation 5或AirPods Pro等好禮。