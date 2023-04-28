且台灣高鐵自首度參加評鑑迄今，已是連續六年在評鑑中名列前茅，並且始終保持在前5％佳績，更是第五度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10％，顯示落實公司治理精神，已深化成台灣高鐵的DNA。

此外，台灣高鐵日前也榮獲社團法人中華公司治理協會CG6013（2021）公司治理制度評量特優認證。江耀宗也特別感謝各界對台灣高鐵持續推動深化公司治理成果的肯定，更強調「公司治理沒有最好、只有更好」，期許公司上下要不斷地精進、充實各項公司治理的作為，持續提升治理成效的質與量。

事實上，台灣高鐵自今年起訂定全新的「5年中長期策略規劃」（2023-2027），將透過數位轉型、因應氣候風險、科技創新以及強化供應商管理等多元的策略，逐步擘劃公司永續發展的主軸與方向，希望更廣泛將ESG整體理念，融入台灣高鐵的企業精神之中。

台灣高鐵公司之經營績效，不僅獲得中華信評最高等級之twAAA，相當於國家等級，且自2016年上市以來，已先後被納入「MSCI台灣指數」、「富時新興市場指數」、「公司治理100指數」及「富時社會責任新興市場指數」等多項重要指數成分股。今年第六度獲得臺灣證券交易所公司治理評鑑排名前5%佳績，顯示台灣高鐵公司不論在營運績效、公司治理、企業社會責任乃至於近年積極配合政府防疫、維護旅客健康安全等各方面，皆獲得國內外專業獨立投資機構及投資人的認同。

台灣高鐵自通車營運以來，以超過99％準點率、發車率及零重大行車事件的優良紀錄，為台灣民眾串聯起「一日生活圈」的便利生活，無論通勤、返鄉、探親、商務、旅遊，台灣高鐵都已成為民眾生活中不可或缺的一部分。

面對疫情考驗，台灣高鐵以提供安全、優質、便捷、舒適的旅運服務為己任，積極配合政府防疫政策，落實執行相關規定，不僅保障旅客與員工安全，更為維繫台灣社會經濟發展克盡心力。

台灣高鐵指出，未來將持續以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T為策略主軸，除提升服務品質、追求營運績效外，更致力將企業社會責任思維融入經營策略中，深化永續治理，並在ESG各領域推動精進作為。

同時，不僅是提供旅客安全、舒適、便捷的旅運服務，更以促進社會永續發展的標準與格局推動公司各項業務，落實邁向永續未來的決心與承諾。