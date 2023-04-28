星宇董座張國煒近日批評政府不重視我國觀光，又嘲笑桃園機場未來三航廈的使用規劃機場航廈分配。桃機公司28日回應，疫後國家政策主軸為促進國籍航空航網發展，以及桃園機場轉機旅客量，國籍航空占比已達9成，現正針對航廈安排規劃進行全盤檢討。

張國煒日前批評新加坡樟宜機場發展比桃機還快，並不認同桃機未來3個航廈的「一個聯盟一個航廈」的規劃。桃機提出5點回應，第一，因為新冠肺炎對航空產業衝擊大，因此在疫後國家政策主軸為促進國籍航空航網發展，以及桃園機場轉機旅客量，國籍航空占比已達9成，機場公司現正針對航廈安排規劃進行全盤檢討。

第二，桃園機場第三航廈為國家斥資近千億之重大公共工程建設，桃機公司已針對機場運量、旅客特性、航線航網等因素，公平地與各國籍航空公司代表召會研商，期兼顧旅客權益與便利性，以及國籍航空公司與桃園機場營運效益及未來發展。

第三，桃機公司目前以「國籍航空優先並依航線分配」方案進行第三航廈營運分配規劃，針對有轉機接飛需求之相關航線，集中於同一航廈，力求縮短旅客步行動線，提升航廈運轉效率，同時就第三航廈營運區域與相對應費率研擬定價，後續將再與各國籍航空業者整體溝通。

第四，航廈營運分配所涉層面多元，須將運量、旅客特性、機場發展目標、國家政策等納入考量，每個機場亦需考慮自己的發展目標及特性，有採以聯盟分配方式，也有以航線分配之方式，國際間如法國戴高樂、馬來西亞吉隆坡等機場即採後者。

最後，桃園機場第三航廈規模龐鉅、涉及專業眾多、界面複雜，其建築設計亦藉由國際競圖評選作業形塑國門意象。自機場公司積極執行以來，適逢國內工程推案量持續擴大、營造業市場出現缺工、缺料狀況，經機場公司克服困難，主體航廈工程已於2021年動工，並持續積極趕辦中，預計分階段完成北登機廊廳、航廈主體及南登機廊廳，全部於2026年完工。