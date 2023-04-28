運點科技攜手台灣供應鏈合作夥伴緯創和OKGO凱智綠能推出的最新款智慧運具電輔車。（孫英哲攝）

彰化縣政府2年前引進運點科技的「MOOVO智慧公共自行車系統」，迄今使用量已經突破180萬人次，這套系統是全台共享單車中，唯一主推無樁借還模式，營運2年後，彰縣府交通處與運點科技合作，今天公布委由第三方市調單位進行的4百名使用者的抽樣調查，整體滿意度達97.7％。

在國內多數縣市都是使用YouBike公共自行車系統的情況下，彰化縣政府考量經費及車輛老舊汰換問題，獨家招標引進MOOVO運點科技，打造全台第一套智慧自行車和電力輔助自行車雙運具系統，成為彰化人日常生活通勤必備工具之一。

運點科技指出，智慧電子樁機制徹底改善過往最常被抱怨無車可借、無柱可還，以及備車區車輛占用大量土地資源卻不能租借等問題。現在彰化火車站前廣場尖峰時間可同時滿足5百輛車的借還，相較於過往站前廣場只能同時借還不到百輛車，效率提升高達5倍以上。

今天的公布會中，運點科技也展示技術團隊開發的Powered by Rybit車輛管理系統，該系統抓住歐美市場的外送商機，打入全球50個城市，還成為歐洲最大的外送電輔車租賃訂閱平台，合作對象包括達美樂、麥當勞、漢堡王、Subway、UberEats。

此外，現場也展示運點科技攜手台灣供應鏈合作夥伴緯創和OKGO凱智綠能推出的最新款智慧運具電輔車，該車款透過平台化的車輛設計架構，讓同一車款能同時滿足歐洲與美國不同法規以及配送的要求，搶占多元的商用租賃市場。